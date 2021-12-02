Три простых средства придут на помощь

Герань зимой испытывает большой стресс и может начать вянуть, а также сбрасывать листья. Однако есть три эффективных способа сохранить листву и добиться пышного цветения.

Как сохранить герань зимой пышной

Укрепить иммунитет растения и корневую систему позволит гумат калия. Каждые две недели при поливе кустиков нужно добавлять в воду 10 капель этого вещества. Если использовать гумат калия в виде порошка, то нужно 10 граммов. Если же в жидком виде, то нужно прочитать на упаковке, какой именно это раствор. Концентрат нужно разбавлять в двух литрах воды.

Также можно разбавлять 10 капель нашатырного спирта в двух литрах воды. На горшок в пять литров нужно 250 мл раствора. Это также позволит герани хорошо перезимовать. Использовать это удобрение можно только два раза в месяц.

Неплохой подкормкой в холода станет йод. В этом случае на два литра воды достаточно пяти капель. Однако поливать этим раствором растение нужно аккуратно и медленно по краю горшка, чтобы не сжечь корни. На один горшок любого размера будет достаточно 50 мл смеси. Перед тем, как поливать, нужно смочить почву простой водой. Йод поможет растению увеличить листовую массу.