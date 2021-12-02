Как спасти герань от увядания зимой

Как спасти герань от увядания зимой
Фото: depositphotos.com
Три простых средства придут на помощь

Герань зимой испытывает большой стресс и может начать вянуть, а также сбрасывать листья. Однако есть три эффективных способа сохранить листву и добиться пышного цветения. 

Как сохранить герань зимой пышной

Укрепить иммунитет растения и корневую систему позволит гумат калия. Каждые две недели при поливе кустиков нужно добавлять в воду 10 капель этого вещества. Если использовать гумат калия в виде порошка, то нужно 10 граммов. Если же в жидком виде, то нужно прочитать на упаковке, какой именно это раствор. Концентрат нужно разбавлять в двух литрах воды. 

Также можно разбавлять 10 капель нашатырного спирта в двух литрах воды. На горшок в пять литров нужно 250 мл раствора. Это также позволит герани хорошо перезимовать. Использовать это удобрение можно только два раза в месяц. 

Неплохой подкормкой в холода станет йод. В этом случае на два литра воды достаточно пяти капель. Однако поливать этим раствором растение нужно аккуратно и медленно по краю горшка, чтобы не сжечь корни. На один горшок любого размера будет достаточно 50 мл смеси. Перед тем, как поливать, нужно смочить почву простой водой. Йод поможет растению увеличить листовую массу.

Полина ИВАНОВА

Ответить:

новости партнеров

Что изменится в России с декабря: в силу вступают новые законы

Нововведения коснутся всех жителей страны

Украинские военные сами попросили россиян защитить Крым в 2014 году - Лукашенко

Бывшие советские офицеры не захотели "сдавать" полуостров натовцам

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей