Они занимались шпионской деятельностью и готовили теракт

В России задержаны трое граждан Украины, готовивших диверсии по заданию спецслужб Киева. Об этом сообщили в ФСБ РФ в четверг, 2 декабря.

Среди задержанных – Зиновий Коваль 1974 года рождения и его сын Игорь Коваль 1999 года рождения. На допросе они признались, что за вознаграждение в 1000 долларов должны были делать фото и видеокадры "стратегически важных предприятий жизнеобеспечения и объектов транспортной инфраструктуры".

"Задержанные сознались в том, что завербованы действующим сотрудником УСБУ в Тернопольской области полковником Коваликом Василием Васильевичем",

– рассказали в ФСБ.

Еще один задержанный украинец Александр Цилык оказался агентом Главного управления разведки минобороны Украины.

"По заданию он должен был совершить на территории РФ террористический акт путем подрыва двух самодельных взрывных устройств общей массой 1,5 кг в тротиловом эквиваленте",

– сообщили в российском ведомстве. Цилыка задержали с поличным, когда он направлялся к месту преступления. В каких именно регионах России действовали украинские агенты, не уточняется.