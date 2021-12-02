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Проживающий в Якутии Алексей Сокольников во время последней прямой линии с главой государства смог дозвониться до Владимира Путина и попросить для своей семьи корову. Желание мальчика исполнилось.
Об этом сообщает пресс-служба главы региона. Министерство сельского хозяйства Якутии связалось с семьей школьника и предложило ей участвовать программе "Агростартап", в рамках которой граждане получили грант на покупку животного.
Как сообщает телеканал "360", руководитель ведомства Александр Атласов подчеркнул, что семья Сокольниковых получит не только корову, но и помощь в улучшении жилищных условий.
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