Школьник попросил у президента корову

Проживающий в Якутии Алексей Сокольников во время последней прямой линии с главой государства смог дозвониться до Владимира Путина и попросить для своей семьи корову. Желание мальчика исполнилось.

Об этом сообщает пресс-служба главы региона. Министерство сельского хозяйства Якутии связалось с семьей школьника и предложило ей участвовать программе "Агростартап", в рамках которой граждане получили грант на покупку животного.

Как сообщает телеканал "360", руководитель ведомства Александр Атласов подчеркнул, что семья Сокольниковых получит не только корову, но и помощь в улучшении жилищных условий.