Опубликовано "шокирующее" предсказание на 2022 год от аналитиков

Опубликовано "шокирующее" предсказание на 2022 год от аналитиков
Фото: depositphotos.com
Мир могут ждать многочисленные потрясения

Датский Saxo Bank опубликовал ежегодный прогноз на следующий год. Эксперты предупреждают – мир ждут негативные изменения. Это будет связано с увеличением продолжительности жизни населения и ростом революционных настроений в обществе. 

В 2022 году, как полагают эксперты инвестбанка, справиться с растущим напряжением нынешняя система будет не способна. Если подстройки под текущие реалии не произойдет, то велик риск революции – это станет идинственным способом пойти вперед.

Однако аналитики под революцией понимают не свержение действующей власти в ряде стран, а масштабные перемены во всем мире, вроде отказа от существующих парадигм и изменения в мышлении людей, пишет РБК. 

Одним из важнейших потрясений грядущего года эксперты сочли гонку гиперзвуковых вооружений и начало новой холодной войны, где главными сторонами станут США и Китай – к ним подключатся Россия, Индия, Израиль и Евросоюз.

В США они прогнозируют величайший конституционный кризис и "приостановку" демократии из-за противоречий между руководящими партиями. На фоне конфликтов Америку ждет сильный скачок инфляции – около 15%. 

В Saxo Bank полагают, что в следующем году ученые изобретут лекарство, которое позволит продлить людям жизнь на 25 лет. Оно сможет замедлить старение и омолодить уже пострадавшие клетки. Однако это одновременно станет и большой проблемой для общества: произойдет удар по экономике государств, существующей пенсионной системе и доступности продуктов питания. 

Эксперты подчеркивают, что прогнозы касаются в первую очередь маловероятных событий, которые не стои исключать в будущем, поскольку самые шокирующие вещи, как правило, случаются внезапно. 

Источник: РБК ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ

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