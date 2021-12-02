Хантер потешался над родителем еще до его президентства

Фигура 46-го американского президента Джо Байдена давно обросла комическими историями. Глава США постоянно попадает в конфузы и неприятные ситуации. Оказалось, что даже родной отпрыск политика Хантер Байден с большим юмором относится к проблемам пожилого отца.



В прессе появилась информация, что Байден-младший еще в 2019-м году высмеивал своего родителя. Случилось так, что личная беседа Хантера с его лечащим врачом стала достоянием общественности. Судя по всему, многие американцы скептически относятся к умственным способностям теперь уже своего главнокомандующего. Например, терапевт Байдена-младшего Кит Эблоу не стеснялся откровенно высказываться на этот счет.

Так, однажды медик со своим пациентом решили обсудить шансы Байдена-старшего на то, чтобы занять высокий пост президента Соединенных Штатов Америки. Терапевт с иронией отметил, что раз уж Джозефу удалось побороть "слабоумие", он сможет сделать и "все необходимое для восстановления нации".

Также медик язвительно порадовался за Байдена-старшего из-за того, что тот "теперь хотя бы помнит свой адрес".

Хантер тоже не сдержался от едкой реплики. Судя по всему, пожилой родитель не вызывает особого уважения у своего отпрыска.

"Он не может вспомнить многое в эти дни", – со смехом объявил Байден-младший.

К слову, недавно глава американцев комично запутался в подсказках суфлера во время выступления.