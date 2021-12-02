Глава правительства РФ потребовал соблюдения антиковидных мер

Председатель правления Евразийского банка развития (ЕАБР) Николай Подгузов получил замечание от российского премьер-министра Михаила Мишустина. Это произошло в четверг, 2 декабря, в ходе осмотра выставки в павильоне "Россия – моя история" на ВДНХ.

На экспозиции, приуроченной ко второму Евразийскому конгрессу, представлены крупные инвестиционные проекты в ЕАЭС, пишет РИА "Новости". В частности, Подгузов обратил внимание Мишустина на план по созданию Евразийского транспортного каркаса, благодаря которому товары из Китая и Индии в Европу будут доставляться в два раза быстрее и на 25% экологичнее, чем это происходит сейчас при использовании Суэцкого канала.

Мишустин согласился, что данный проект важен для экономик всех стран-участниц. При этом он заметил, что сопровождающий его Подгузов по выставке приспустил медицинскую маску на лице так, что она закрывает только рот, оставляя нос открытым.

"Маску либо носите правильно, либо вообще не носите",

– строго отчитал премьер чиновника. Фотографию с мероприятия, на которой видно, как у присутствующих надеты маски, публикует телеграм-канал RIA_Kremlinpool.

Накануне Мишустин сделал замечание участникам правительственного совещания, хихикавшим во время выступления главы Сбербанка Германа Грефа. Инцидент попал на видео.