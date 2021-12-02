Музей Москвы приглашает на экскурсии по городу

Мероприятия приурочены к 125-летию музея

Музей Москвы отмечает 125-летие. В честь этого события сотрудники подготовили несколько специальных выставок и особую экскурсионную программу.

Музей Москвы был основан в 1896 году. В его фондах сегодня хранится более 790 тыс. экспонатов, рассказывающих об истории столицы и повседневной жизни москвичей. Часть из них в эти дни будет демонстрироваться на уличной выставке во дворе на Зубовском бульваре. Например, там можно будет увидеть вещи, которые принадлежали первому директору музея Петру Сытину. Почувствовать атмосферу времени, когда он жил и работал, помогут телескопические очки, ручки, держатель для карандашей и др.

Экскурсии в эти дни будут проводить не только сотрудники музея, но и приглашенные москвоведы. За символические 125 рублей они покажут и расскажут интересные факты о Театральной площади, Петровке, улице Кузнецкий Мост, Тверской и пр.

Особое место в собрании музея занимает коллекция автомобилей. Здесь есть несколько модификаций Ford Model T (в том числе санитарная машина), уникальная самоходная лесопилка французской фирмы братьев Мийо, трицикл Lacroix & de Laville с редким четырехместным кузовом, американский студебекер, популярный в Европе и России в начале XX века, а также американский полноприводный Willys MB, который поставляли в СССР в годы войны. Их тоже можно будет увидеть на юбилейной выставке.

Подробно ознакомиться с программой в честь 125-летия Музея Москвы можно на его сайте.