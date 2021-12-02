Детские технопарки Москвы запускают новогодний марафон

Детские технопарки Москвы запускают новогодний марафон
Фото: АГН «Москва» / Андрей Никеричев
Присоединиться к игре можно в любой момент до финального этапа

Детские технопарки Москвы запускают новогодний марафон. Он продлится с 3 по 24 декабря. Для участия в мероприятии необходимо зарегистрироваться регистрацию на портале technopark-kids.ru.

Марафон рассчитан на школьников 13-17 лет. Специально для них подготовлено более 90 мероприятий в 10 технопарках города. Каждый квест позволит получить новые знания и полезные навыки. Завершится марафон 24 декабря игрой в "Технограде" на ВДНХ.

"Чтобы получить приглашение на финальную игру, участники должны будут посетить три любых мероприятия",

– уточнил глава Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

Детские технопарки работают сегодня в каждом округе Москвы. Для юных слушателей разработано около 400 образовательных программ по 42 направлениям. Наиболее востребованные из них – информационные технологии, робототехника, микроэлектроника, 3D-моделирование, новые материалы, авто– и авиаконструирование, естественные науки и др.

Ежегодно обучение здесь проходят более 100 тысяч школьников, а число посетителей превышает 350 тысяч. Занятия проводят в виде интенсивных курсов и проектной работы, а также в формате лекций, мастер-классов, развивающих игр и квестов. 

Ранее международные эксперты высоко оценили внедренную в Москве экосистему для стартапов.

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ

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