Блинкена перепугал отрубившийся во время встречи с Кулебой свет

Блинкена перепугал отрубившийся во время встречи с Кулебой свет
Фото: Olena Khudiakova / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
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Американец отпустил шутку про личное оружие

Сегодня, 2 декабря, глава украинского МИД Дмитрий Кулеба получил прекрасную возможность лично побеседовать с американским госсекретарем Энтони Блинкеном. Встреча состоялась в Стокгольме. Изюминкой рандеву стал внезапно отключившийся свет в зале для переговоров.

Стоит отметить, что матерые политики весьма эмоционально отреагировали на техническую неполадку. Высокопоставленный украинец от неожиданности громко ойкнул и подскочил. Американец, судя по всему, и вовсе был не прочь схватиться за личное оружие. По крайней мере, после того, как освещение восстановили, Блинкен напомнил, что в его родном государстве разрешено ношение оружия.

Госсекретарь Соединенных Штатов Америки также попросил организаторов больше не допускать такие оплошности и нервически рассмеялся. Кадрами любопытного инцидента поделилась знаменитая российская телеведущая Ольга Скабеева. Ролик опубликован в телеграм-канале журналистки.

Примечательно, что досадный инцидент произошел в самом начале встречи. Высокопоставленные представители украинского и американского государств только успели поздороваться и разместиться за столом, как помещение накрыла кромешная тьма. Какие мысли пронеслись в головах политиков в этот момент, неизвестно. Судя по реакции, они не на шутку перепугались.

Кстати, недавно Дмитрий Кулеба рассказал об ответе представителей Североатлантического альянса на призыв киевских властей по сдерживанию нашей страны. НАТО и Украина совместно поработают над санкциями против России.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Гость332794
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Кулеба не успел стыбрить минералку.
Гость331862
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Обоср...сь?
Гость335162
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А почему никто не закричал "Русские идут!" и не выпрыгнул в окно?
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