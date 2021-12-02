Нынешний владелец готов сделать скидку

Современные технологии позволяют найти и продать в Сети практически любую вещь. Так, предприимчивый россиян решил разместить на популярном сайте объявлений сообщение о продаже знаменитого советского танка Т-26.

Продавец хочет получить за бронемашину шесть миллионов двести тысяч рублей, но не против поторговаться в разумных пределах. По утверждению владельца, танк хоть сейчас можно пустить в ход. Все важные части машины, например подшипники и ведущие звезды, находятся в хорошем состоянии.

Что касается орудия, то оно ненастоящее. Продавец отмечает, что Т-26 можно использовать в исторических реконструкциях. По его словам, танк во время Финской войны подбили, но за два года работы над ним он смог привести машину в рабочее состояние.