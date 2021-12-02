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Детально разобраться в причинах аварии на шахте "Листвяжная" и наказать виновных в трагедии призвал президент РФ Владимир Путин. В четверг, 2 декабря, он провел онлайн-совещание по состоянию угольной отрасли в Кузбассе.
По словам главы государства, персональную ответственность за жизнь и здоровье горняков несут все лица, участвующие в организации работы шахты: и владелец, и непосредственные руководители, и представители надзорных органов.
"С тех, кто в погоне за прибылью или по каким-то другим причинам пренебрегает безопасностью людей, подвергает их смертельному риску, нужно спрашивать по закону, жестко",
– цитирует URA.RU президента.
По данным Ростехнадзора, основной причиной трагедии стал взрыв метановоздушной смеси в подготовительном забое. Об этом глава ведомства Александр Трембицкий доложил президенту на совещании. Причина скопления метана выясняется, передает РИА "Новости".
Взрыв на шахте "Листвяжная" в Кузбассе произошел 25 ноября. Погибли 52 человека, в том числе спасатели. Обвинение предъявлены пятерым фигурантам уголовного дела.
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