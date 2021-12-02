Батька гордится своим наследником

Президент Белоруссии Александр Лукашенко периодически хвастается достижениями своего младшего сына Николая. В этот раз Батька в интервью журналисту Дмитрию Киселеву с гордостью рассказал о том, что его наследник владеет всеми видами стрелкового оружия.

По словам Лукашенко, недавно Николай проводил соревнования с российским лидером Владимиром Путиным. Оба стреляли из пистолетов, стоя на определенных позициях. Александр Григорьевич заметил, что президент РФ отлично владеет оружием.

Батька признался, что не очень любит пистолеты, поскольку данный вид оружия "самый тяжелый". Его слова приводит РИА "Новости".

Президент Белоруссии сообщил, что его наследник серьезно занимается стрельбой. Этому делу молодого человека обучают профессионалы.

"Его тренируют каждую неделю по два раза", - заявил Александр Григорьевич.

Батька добавил – техники просят его отвезти Николая на полигон. Лукашенко подумывает о том, чтобы отправить младшего сына на объект для проведения военных учений.

Ранее Киселев поделился своими впечатлениями после интервью с Лукашенко. Журналиста поразил тот факт, что Александр Григорьевич был готов обсуждать абсолютно любые темы. Кроме того, телеведущий акцентировал внимание на доброжелательности Батьки, которую он демонстрировал даже во время обсуждения не очень приятных моментов.