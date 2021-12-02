Президент возмутился отсутствием контроля безопасности в шахте

В четверг, 2 декабря, президент РФ Владимир Путин провел совещание по ситуации с угольной промышленностью на Кузбассе на фоне трагедии в шахте "Листвяжная". Глава государства был очень эмоционален и не мог сдержать недовольства.

Сначала Путин жестким тоном попросил главу совета директоров "СДС уголь", владеющей шахтой, где погиб 51 человек в конце ноября, объяснить отсутствие безопасности на объекте.

Путин строго поинтересовался, контролировали ли владельцы шахты ситуацию или же только подсчитывали прибыль.

Впрочем, президент отказался от "огульных обвинений", хоть и произошла трагедия. Однако Путин выразил недовольство тем, что факт загазованности шахты скрывали. Лидер россиян несколько раз поинтересовался, зачем нужно было это делать. Также он отметил, что теперь все понурили головы, и в этот момент от негодования бросил папку в сторону.

Также Путин остался недоволен докладом министра труда Антона Котякова по зарплатам шахтеров. Президент заявил, что документ его не удовлетворил, а анализ был проведен поверхностный. Лидер страны заявил о важности создания условий, при которых шахтерам не приходилось бы рисковать, и ударил кулаком по столу.

Во время совещания Путин также добавил, что причиной ЧП стало отсутствие контроля руководством шахты. Проверки на объекте не проводили, за основу брали показатели на поверхности. Глава государства также призвал ужесточить ответственность за нарушение требований безопасности в этой сфере, уточняет "МИР24".