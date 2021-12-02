Аферисты умело обманули старушку

Жительница Дзержинского потеряла все свои накопления после звонка мошенников. Аферистка позвонила неравнодушной пенсионерки и сообщила, что ее соседка в беде.

Женщина заявила старушке, что нужно срочно отдать деньги на лечение соседки и указала место встречи. Бабушка не заподозрила ничего плохого и отдала 100 тыс. рублей неизвестному молодому человеку.

Однако позже стало известно, что пенсионерку обманули, что очень ее расстроило, передает интернет-портал "Подмосковье сегодня".