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Жительница Дзержинского потеряла все свои накопления после звонка мошенников. Аферистка позвонила неравнодушной пенсионерки и сообщила, что ее соседка в беде.
Женщина заявила старушке, что нужно срочно отдать деньги на лечение соседки и указала место встречи. Бабушка не заподозрила ничего плохого и отдала 100 тыс. рублей неизвестному молодому человеку.
Однако позже стало известно, что пенсионерку обманули, что очень ее расстроило, передает интернет-портал "Подмосковье сегодня".
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