Мошенники лишили пенсионерку из Подмосковья всех накоплений

Аферисты умело обманули старушку

Жительница Дзержинского потеряла все свои накопления после звонка мошенников. Аферистка позвонила неравнодушной пенсионерки и сообщила, что ее соседка в беде. 

Женщина заявила старушке, что нужно срочно отдать деньги на лечение соседки и указала место встречи. Бабушка не заподозрила ничего плохого и отдала 100 тыс. рублей неизвестному молодому человеку. 

Однако позже стало известно, что пенсионерку обманули, что очень ее расстроило, передает интернет-портал "Подмосковье сегодня".

Источник: Подмосковье сегодня ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА

Ответить:

новости партнеров

"Ползал на коленях": Лукашенко поведал о своих мольбах перед Порошенко после диалога с Путиным

Экс-президент Украины не сдержал обещаний

Столтенберг отказал России в праве иметь свои сферы влияния

Натовский шеф объявил, что мир уже не вернется во времена, когда большие страны в чем-то ограничивали малые

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей