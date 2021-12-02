Женщина поплатилась за свою доброту

Жительница Мытищ едва не лишилась своего дорогого телефона. В торговом центре к ней подошел мужчина и попросил "позвонить". Добрая женщина не смогла отказать, однако осталась без смартфона за 70 тысяч рублей.

После обращения женщины в полицию сотрудники правоохранительных органов отыскали молодого человека, который отказался вернуть телефон хозяйке. Впрочем, полицейским заявить то же самое не удалось.

Смартфон отдали обратно владелице, а также завели уголовное дело по статье за мошенничество, пишет интернет-портал "Подмосковье сегодня".