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Жительница Мытищ едва не лишилась своего дорогого телефона. В торговом центре к ней подошел мужчина и попросил "позвонить". Добрая женщина не смогла отказать, однако осталась без смартфона за 70 тысяч рублей.
После обращения женщины в полицию сотрудники правоохранительных органов отыскали молодого человека, который отказался вернуть телефон хозяйке. Впрочем, полицейским заявить то же самое не удалось.
Смартфон отдали обратно владелице, а также завели уголовное дело по статье за мошенничество, пишет интернет-портал "Подмосковье сегодня".
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