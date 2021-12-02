Житель Мытищ украл телефон у россиянки после просьбы "позвонить"

Женщина поплатилась за свою доброту

Жительница Мытищ едва не лишилась своего дорогого телефона. В торговом центре к ней подошел мужчина и попросил "позвонить". Добрая женщина не смогла отказать, однако осталась без смартфона за 70 тысяч рублей.

После обращения женщины в полицию сотрудники правоохранительных органов отыскали молодого человека, который отказался вернуть телефон хозяйке. Впрочем, полицейским заявить то же самое не удалось.

Смартфон отдали обратно владелице, а также завели уголовное дело по статье за мошенничество, пишет интернет-портал "Подмосковье сегодня".

Источник: МВД по Московской области ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА

Ответить:

новости партнеров

"Ползал на коленях": Лукашенко поведал о своих мольбах перед Порошенко после диалога с Путиным

Экс-президент Украины не сдержал обещаний

Столтенберг отказал России в праве иметь свои сферы влияния

Натовский шеф объявил, что мир уже не вернется во времена, когда большие страны в чем-то ограничивали малые

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей