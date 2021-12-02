Школьник из Рязани получил подарок от Путина

Школьник из Рязани получил подарок от Путина
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Мальчик остался доволен презентом

Президент России Владимир Путин осуществил мечту второклассника Петра Обувалина из Рязани. Глава государства подарил мальчику планшет, который он давно хотел заполучить.

Презент от российского лидера Петру передал губернатор Рязанской области Николай Любимов. Мальчик пришел на встречу с госдеятелем в четверг, 2 декабря. Ребенка сопровождала его мать Надежда.  

К слову, Обувалин растет в многодетной семье. У школьника есть еще шесть братьев и сестер. В октябре этого года второклассник написал письмо Путину. Он рассказал, что получает удовольствие от учебы в школе и общения с одноклассниками. Петр добавил, что обожает принимать участие в различных проектах.

Мальчик попросил Владимира Владимировича приобрести для него планшет. Устройство ребенок обещал использовать в образовательных целях. В итоге письмо маленького жителя Рязани дошло до президента России. Путин решил осчастливить школьника перед Новым годом.

Любимов с радостью вручил Петру электронное устройство. Об этом говорится на сайте правительства Рязанской области.

"Исполняя поручение главы государства, передаю тебе планшет, о котором ты мечтал", – отметил Николай Викторович.

Второклассник остался доволен подарком. Он заявил, что в будущем мечтает стать министром. Также ребенок добавил, что, когда вырастет, создаст большую и дружную семью по примеру своих родителей.

Ранее Владимир Владимирович исполнил желание школьника Алексея Сокольникова из Якутии. Глава государства подарил семье мальчика корову. 

Источник: Правительство Рязанской области ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

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