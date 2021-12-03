Солнечное затмение 4 декабря: что нельзя делать и кому повезет

Солнечное затмение 4 декабря: что нельзя делать и кому повезет
Фото: Ved Prakash/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Уникальное природное явление окажет серьезное влияние на жизнь людей

Уже завтра, 4 декабря, произойдет последнее в уходящем году солнечное затмение. Это действительно уникальное событие – явление будет проходить над Антарктидой, что бывает редко. В следующий раз подивиться такому космическому событию человечество сможет лишь в 2039-м году. Стоит отметить, что подобного рода явления сильно влияют на человека и даже могут изменить его судьбу.

Некоторые люди испытают благоприятное воздействие затмения главной звезды нашей галактики. Фортуна в этот день улыбнется людям творческого склада. Они смогут найти новых партнеров по бизнесу и единомышленников, которые способны вывести карьеру таких людей на новый уровень.

Специалисты советуют посвятить этот день, который как раз выпал на выходной, генеральной уборке. Тогда в дома притянется положительная энергетика. Также лучше отказаться от обильного питания – отличный вариантом будет устроить разгрузочный день.

Что нельзя делать в затмение 4 декабря

Астрологи советуют людям внимательнее относиться к здоровью. В этот день противопоказано любое вмешательство в организм. Нельзя даже стричь ногти и менять прическу.

В целом, время крайне неблагоприятно для каких-либо перемен. Плохой идеей будет назначить на субботу переезд или смену сферы деятельности. Также запуск новых проектов рискует оказаться провальным.

Главная задача – концентрировать вокруг себя позитивную энергетику. 4 декабря нельзя проявлять агрессию по отношению к окружающим людям. Ссоры и склоки могут привести к тому, что в будущем году удача отвернется от излишне вспыльчивых сквернословов.

Ранее специалисты по космическим объектам называли самые неудачные дни в грядущем 2022-м году.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

новости партнеров

"Ползал на коленях": Лукашенко поведал о своих мольбах перед Порошенко после диалога с Путиным

Экс-президент Украины не сдержал обещаний

Столтенберг отказал России в праве иметь свои сферы влияния

Натовский шеф объявил, что мир уже не вернется во времена, когда большие страны в чем-то ограничивали малые

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей