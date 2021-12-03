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Уже завтра, 4 декабря, произойдет последнее в уходящем году солнечное затмение. Это действительно уникальное событие – явление будет проходить над Антарктидой, что бывает редко. В следующий раз подивиться такому космическому событию человечество сможет лишь в 2039-м году. Стоит отметить, что подобного рода явления сильно влияют на человека и даже могут изменить его судьбу.
Некоторые люди испытают благоприятное воздействие затмения главной звезды нашей галактики. Фортуна в этот день улыбнется людям творческого склада. Они смогут найти новых партнеров по бизнесу и единомышленников, которые способны вывести карьеру таких людей на новый уровень.
Специалисты советуют посвятить этот день, который как раз выпал на выходной, генеральной уборке. Тогда в дома притянется положительная энергетика. Также лучше отказаться от обильного питания – отличный вариантом будет устроить разгрузочный день.
Астрологи советуют людям внимательнее относиться к здоровью. В этот день противопоказано любое вмешательство в организм. Нельзя даже стричь ногти и менять прическу.
В целом, время крайне неблагоприятно для каких-либо перемен. Плохой идеей будет назначить на субботу переезд или смену сферы деятельности. Также запуск новых проектов рискует оказаться провальным.
Главная задача – концентрировать вокруг себя позитивную энергетику. 4 декабря нельзя проявлять агрессию по отношению к окружающим людям. Ссоры и склоки могут привести к тому, что в будущем году удача отвернется от излишне вспыльчивых сквернословов.
Ранее специалисты по космическим объектам называли самые неудачные дни в грядущем 2022-м году.
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