Любимец читателей скончался на 75-м году жизни

Сегодня, 3 декабря, стало известно о трагическом событии в культурной среде. Этот мир покинул знаменитый российский писатель Андрей Балабуха. Поэт особенно прославился своими книгами в жанре фэнтези.



О печальном происшествии рассказали в Союзе писателей Северной столицы. Представительница этого петербургского объединения Татьяна Алферова посвятила трагедии отдельный пост в социальной сети "Фейсбук". Алферова рассказала, что жизненный путь критика и переводчика оборвался 2 декабря. Пока неизвестно, что послужило причиной смерти знаменитости, отмечает телеканал "360".

К слову, недавно стало известно о смерти советского конструктора космических аппаратов.