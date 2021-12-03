Умер знаменитый российский писатель-фантаст

Любимец читателей скончался на 75-м году жизни

Сегодня, 3 декабря, стало известно о трагическом событии в культурной среде. Этот мир покинул знаменитый российский писатель Андрей Балабуха. Поэт особенно прославился своими книгами в жанре фэнтези.

О печальном происшествии рассказали в Союзе писателей Северной столицы. Представительница этого петербургского объединения Татьяна Алферова посвятила трагедии отдельный пост в социальной сети "Фейсбук". Алферова рассказала, что жизненный путь критика и переводчика оборвался 2 декабря. Пока неизвестно, что послужило причиной смерти знаменитости, отмечает телеканал "360".

К слову, недавно стало известно о смерти советского конструктора космических аппаратов.

Источник: Фейсбук ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

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