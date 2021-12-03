Курс рубля
- Когда валюта подешевеет: прогноз эксперта
- Аналитики дали прогноз по курсу валют на год вперед
- Курс рубля может рухнуть еще до Нового года
Сегодня, 3 декабря, стало известно о трагическом событии в культурной среде. Этот мир покинул знаменитый российский писатель Андрей Балабуха. Поэт особенно прославился своими книгами в жанре фэнтези.
О печальном происшествии рассказали в Союзе писателей Северной столицы. Представительница этого петербургского объединения Татьяна Алферова посвятила трагедии отдельный пост в социальной сети "Фейсбук". Алферова рассказала, что жизненный путь критика и переводчика оборвался 2 декабря. Пока неизвестно, что послужило причиной смерти знаменитости, отмечает телеканал "360".
К слову, недавно стало известно о смерти советского конструктора космических аппаратов.
Экс-президент Украины не сдержал обещаний
Натовский шеф объявил, что мир уже не вернется во времена, когда большие страны в чем-то ограничивали малые