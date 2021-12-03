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Официальная представительница российского МИД Мария Захарова поделилась с многочисленными подписчиками необычной фотографией своего шефа. На ярком кадре руководитель главного внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров заснят в кабинете, стена которого украшена большой фотографией с изображением песца.
Сотрудница шефа российской дипломатии решила позабавить интернет-пользователей, а может, и послать недвусмысленный сигнал ненавистникам России с помощью ироничной подписи:
"В комнате партнеров ждали двое: Лавров и песец", – написала Захарова.
На фотографии министр иностранных дел России задумчиво изучает какие-то важные документы. Взгляд Сергея Викторовича устремлен на бумаги, которые он придерживает обеими руками. По правую руку от главы МИД развевается флаг Российской Федерации, а за его спиной, подозрительно прищурившись, сидит виртуальный песец.
Неудивительно, что многочисленные подписчики Марии Захаровой пришли в восторг от такого яркого снимка и остроумной подписи.
"Намек партнерам", "Троллят на государственном уровне", – пишут интернет-пользователи.
Другие также заметили, что Сергей Викторович выглядит очень мило на фоне очаровательного шерстяного "друга".
К слову, накануне, 2 декабря, Захарова публично отчитала грузинскую журналистку за дерзость. Дипломата разозлил неуважительный жест со стороны представительницы прессы.
Экс-президент Украины не сдержал обещаний
Народ восхитил троллинг на государственном уровне
а почему запад боится тролить власть россии пенсиями)) которые отобрали у всего народа
может потому что запад и россия - это одно и тоже
капитализм одно болото и один кулик))
вывод - все те разборки не о чем - вы такие же как и запад российская власть