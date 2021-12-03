Народ восхитил троллинг на государственном уровне

Официальная представительница российского МИД Мария Захарова поделилась с многочисленными подписчиками необычной фотографией своего шефа. На ярком кадре руководитель главного внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров заснят в кабинете, стена которого украшена большой фотографией с изображением песца.



Сотрудница шефа российской дипломатии решила позабавить интернет-пользователей, а может, и послать недвусмысленный сигнал ненавистникам России с помощью ироничной подписи:

"В комнате партнеров ждали двое: Лавров и песец", – написала Захарова.

На фотографии министр иностранных дел России задумчиво изучает какие-то важные документы. Взгляд Сергея Викторовича устремлен на бумаги, которые он придерживает обеими руками. По правую руку от главы МИД развевается флаг Российской Федерации, а за его спиной, подозрительно прищурившись, сидит виртуальный песец.

Неудивительно, что многочисленные подписчики Марии Захаровой пришли в восторг от такого яркого снимка и остроумной подписи.

"Намек партнерам", "Троллят на государственном уровне", – пишут интернет-пользователи.

Другие также заметили, что Сергей Викторович выглядит очень мило на фоне очаровательного шерстяного "друга".

К слову, накануне, 2 декабря, Захарова публично отчитала грузинскую журналистку за дерзость. Дипломата разозлил неуважительный жест со стороны представительницы прессы.