"Намек партнерам": песец на фото за спиной Лаврова вызвал бурные обсуждения

"Намек партнерам": песец на фото за спиной Лаврова вызвал бурные обсуждения
Сергей Лавров. Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Народ восхитил троллинг на государственном уровне

Официальная представительница российского МИД Мария Захарова поделилась с многочисленными подписчиками необычной фотографией своего шефа. На ярком кадре руководитель главного внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров заснят в кабинете, стена которого украшена большой фотографией с изображением песца.

Сотрудница шефа российской дипломатии решила позабавить интернет-пользователей, а может, и послать недвусмысленный сигнал ненавистникам России с помощью ироничной подписи:

"В комнате партнеров ждали двое: Лавров и песец", – написала Захарова.

На фотографии министр иностранных дел России задумчиво изучает какие-то важные документы. Взгляд Сергея Викторовича устремлен на бумаги, которые он придерживает обеими руками. По правую руку от главы МИД развевается флаг Российской Федерации, а за его спиной, подозрительно прищурившись, сидит виртуальный песец.

Неудивительно, что многочисленные подписчики Марии Захаровой пришли в восторг от такого яркого снимка и остроумной подписи.

"Намек партнерам", "Троллят на государственном уровне", – пишут интернет-пользователи.

Другие также заметили, что Сергей Викторович выглядит очень мило на фоне очаровательного шерстяного "друга".

К слову, накануне, 2 декабря, Захарова публично отчитала грузинскую журналистку за дерзость. Дипломата разозлил неуважительный жест со стороны представительницы прессы.

Источник: Фейсбук ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Гость335119
Пожаловаться Ответить
Это для того, что бы "партнёры" могли выбирать: или Лавров или пиз... песец.
Гость332416
Пожаловаться Ответить
Влад
А кто их на помойку заслал?
голод ?
Влад
Пожаловаться Ответить
Гость332416
а кого вы троллите то ? своих пенсионеров, копающихся в помойках ?
А кто их на помойку заслал?
игорь
Пожаловаться Ответить
интересно
а почему запад боится тролить власть россии пенсиями)) которые отобрали у всего народа
может потому что запад и россия - это одно и тоже
капитализм одно болото и один кулик))
вывод - все те разборки не о чем - вы такие же как и запад российская власть
Гость332416
Пожаловаться Ответить
а кого вы троллите то ? своих пенсионеров, копающихся в помойках ?
1
новости партнеров
По теме

"Ползал на коленях": Лукашенко поведал о своих мольбах перед Порошенко после диалога с Путиным

Экс-президент Украины не сдержал обещаний

"Намек партнерам": песец на фото за спиной Лаврова вызвал бурные обсуждения

Народ восхитил троллинг на государственном уровне

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей