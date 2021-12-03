"Сказочно тупые": грубые действия спецслужб Украины разозлили экс-приближенного Зеленского

"Сказочно тупые": грубые действия спецслужб Украины разозлили экс-приближенного Зеленского
Фото: Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Над главой СБУ нависла угроза увольнения, считает Богдан

Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что его телеграм-канал с личной перепиской пытались взломать украинские спецслужбы.

Богдан опубликовал в "Фейсбуке" скриншоты сообщений с кодом подтверждения входа в Telegram. По его мнению, операцию проводила Служба безопасности Украины во главе с Иваном Бакановым по запросу президента Незалежной Владимира Зеленского.

"Вовчик, что ты хочешь почитать??? Скажи, я тебе сам покажу))) Ваня, тебя скоро уволят, просто попроси письменный приказ, а то потом скажут, что этого не было. (…) Ребят, вы сказочно тупые",

– написал Богдан в соцсети, указав даже фамилию сотрудника СБУ, который занимался взломом его мессенджера.

Богдан занимал пост руководителя Офиса Зеленского до февраля 2020 года. Отправляя соратника в отставку, глава государства пояснил, что причиной стали "конфликты в команде". По мнению экспертов, Зеленский начал убирать от себя приближенных, когда увидел в них политических конкурентов. Подтверждением этому стала отставка спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова. По словам экс-главы МВД Украины Арсена Аваков, именно Разумков сейчас имеет больше всего шансов выиграть выборы.

Источник: Facebook ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Бункерный Дед-Бидон
Пожаловаться Ответить
Дрызкопопенко
Украинизм это производное от сочетания гонора, понтов и холопства в одном флаконе. Такая сметь разъедает остатки разума и морали.
ну и плюс кокос еще
Дрызкопопенко
Пожаловаться Ответить
Украинизм это производное от сочетания гонора, понтов и холопства в одном флаконе. Такая сметь разъедает остатки разума и морали.
Настоящий Одессит
Пожаловаться Ответить
Одесса держится за живот от смеха. Комик уморил...)
1
новости партнеров

"Ползал на коленях": Лукашенко поведал о своих мольбах перед Порошенко после диалога с Путиным

Экс-президент Украины не сдержал обещаний

"Намек партнерам": песец на фото за спиной Лаврова вызвал бурные обсуждения

Народ восхитил троллинг на государственном уровне

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей