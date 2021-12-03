Над главой СБУ нависла угроза увольнения, считает Богдан

Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что его телеграм-канал с личной перепиской пытались взломать украинские спецслужбы.

Богдан опубликовал в "Фейсбуке" скриншоты сообщений с кодом подтверждения входа в Telegram. По его мнению, операцию проводила Служба безопасности Украины во главе с Иваном Бакановым по запросу президента Незалежной Владимира Зеленского.

"Вовчик, что ты хочешь почитать??? Скажи, я тебе сам покажу))) Ваня, тебя скоро уволят, просто попроси письменный приказ, а то потом скажут, что этого не было. (…) Ребят, вы сказочно тупые",

– написал Богдан в соцсети, указав даже фамилию сотрудника СБУ, который занимался взломом его мессенджера.

Богдан занимал пост руководителя Офиса Зеленского до февраля 2020 года. Отправляя соратника в отставку, глава государства пояснил, что причиной стали "конфликты в команде". По мнению экспертов, Зеленский начал убирать от себя приближенных, когда увидел в них политических конкурентов. Подтверждением этому стала отставка спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова. По словам экс-главы МВД Украины Арсена Аваков, именно Разумков сейчас имеет больше всего шансов выиграть выборы.