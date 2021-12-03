"Выбивать" надбавки больше не придется - все положенные льготы рассчитают автоматически

В наступающем году в России вступят в силу поправки к законодательству и нормативные акты, касающиеся пенсионеров и людей, собирающихся выйти на заслуженный отдых.

Так, расширяется перечень действий, которые сотрудники ПФР должны совершать, не дожидаясь заявлений пенсионеров. В частности, все доплаты и надбавки, на которые может претендовать человек, ему будут начисляться автоматически.

При оформлении инвалидности пенсия также будет начислена в беззаявительном порядке в течение пяти дней с момента внесения гражданина в федеральный реестр инвалидов.

Пенсионеры, получающие льготы за 30-летний стаж работы в сельской местности, могут больше не бояться потерять 25-процентную прибавку к пенсии. Сейчас, если человек переезжает или его поселение теряет статус сельского, надбавка отменяется.

"С 1 января этого не будет. Человек будет получать ее даже после переезда в город",

– заверила ведущий юрист "Европейской юридической службы" Оксана Красовская.

Гражданам предпенсионного возраста, потерявшим работу не по своей воле и обратившимся в службу занятости, будет легче оформить досрочную пенсию. Если специалисты по трудоустройству не смогут подобрать подходящую вакансию мужчине со стажем не менее 25 лет или женщине со стажем не менее 20 лет, они сами должны предложить выйти на пенсию на 2 года раньше положенного срока.

Кроме этого, с Нового года всех россиянок старше 40 лет и граждан РФ старше 45 лет, не являющихся получателями пенсий, начнут информировать о суммах накопленных ими пенсионных средств с указанием размера пенсии, на которую они могут рассчитывать, если эти суммы не изменятся.

Ранее правительство утвердило размер страховой пенсии для неработающих россиян в 2022 году. Он составил 18 521 рубль. В регионах при этом устанавливают свои надбавки. Так, москвичи будут получать не менее 21193 рублей. Не исключено, что эти суммы еще повысятся, поскольку президент страны предложил индексировать социальные выплаты и МРОТ выше уровня инфляции.