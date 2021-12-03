Белгородская область взяла курс на решение остросоциальных проблем

Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил о задаче по удвоению экономики области к 2030 году

Убедительно выигравший сентябрьские выборы Вячеслав Гладков 2 декабря дал первую большую пресс-конференцию в ТАСС, где обозначил основные акценты развития Белгородской области на ближайшие годы. Глава региона заявил, что формируемая им команда будет делать уклон на решение острых социальных проблем. Таким образом губернатор намерен отреагировать на сформировавшийся в обществе запрос на справедливость.

"Деятельность всех уровней власти должна быть направлена именно на это. У кого‑то есть доходы, и они уверенно себя чувствуют. Но много людей у кого низкий уровень дохода. И если не обращать внимания на эти категории, все наши усилия будут разрывать сознание: с одной стороны мы построили красивую площадь или набережную, а у людей, условно, есть нечего", – подчеркнул он.

По словам Гладкова, региональные власти впервые в истории региона запускают уникальный для России портфель социальных проектов: обеспечение жильём многодетных семей и семей с детьми-инвалидами. Власти уже пошли на повышение зарплат на 20 % самым низкооплачиваемым сотрудникам бюджетного сектора.

"Всё и сразу мы не решим. Но мы должны помогать тем, кому это нужнее всего", – заметил глава региона.

Вячеслав Гладков напомнил, что сейчас в субъекте порядка 16 тыс. многодетных семей и 6 тыс. семей с детьми-инвалидами. Его программа действий – ответ на задачу, поставленную Владимиром Путиным перед губернаторами – улучшение качества жизни каждого человека.

Под большой блок социальных проектов правительство Гладкова сформировало не менее амбициозные экономические цели. Глава региона сообщил о готовом портфеле инвестпроектов на 720 млрд рублей.

Тут и проекты биофармацевтического кластера, и уход в глубокую переработку в сельском хозяйстве. Губернатор отметил, что сейчас в регионе работают крупные отечественные агрохолдинги "Русагро", "Мираторг", "Агро-Белогорье" и другие компании. С ними уже удалось достичь предварительной договорённости о запуске высокотехнологичных, а главное – экологически безвредных проектов в ближайшие годы.

"Что касается сельскохозяйственной отрасли, то на сегодняшний день уже нет возможности развиваться горизонтально. Нам важен каждый квадратный сантиметр земли, который обрабатывается, мы бережно относимся к этому вопросу. Понимаем, что у населения существует большой запрос на увеличение социальных обязательств. А это требует уже совершенного другого вклада в экономику", – заявил он.

При этом в аграрном секторе даже на фоне новых проектов власти должны решить давно волнующие вопросы экологического плана. Вячеслав Гладков отметил, что жители прямо говорят, что регион должен быть экологически чистым. В связи с этим власти будут настаивать на существенном снижении действующих производств на окружающую среду в ближайшие годы. При этом все новые проекты глава региона хочет активно обсуждать с самими белгородцами и именно от них получать разрешение на запуск, в том числе после тщательной экологической экспертизы.

По такой же схеме область будет работать и с горнометаллургической отраслью. Из всего портфеля инвестпроектов 400 млрд рублей – это проекты крупнейших металлургических компаний России –Металлоинвеста" и НЛМК. Соответствующие соглашения Гладков и металлурги подписали летом 2021 года на Петербургском экономическом форуме. Они принесут региону по 115 млрд рублей налоговых доходов в год. Деньги правительство готово направить как раз на сформированные приоритеты по решению социальных вопросов.