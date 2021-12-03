Московским льготникам доставили на дом 2 млн упаковок лекарств

Горожанам из "групп риска" помогают сократить социальные контакты

Жители Москвы, имеющие право на бесплатное обеспечение лекарствами, могут получить препараты, не подвергаясь дополнительному риску в период эпидемии коронавируса. Лекарства им доставят прямо на дом. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса социального развития столицы.

Среди жителей Москвы, имеющих право на льготы, примерно 200 тысяч человек в месяц получают бесплатные лекарства с доставкой на дом. Всего с начала 2021 года на дому было получено около 2 млн упаковок препаратов.

Чаще всего этой услугой пользуются граждане с диабетом и заболеваниями системы кровообращения. Адресная доставка позволяет максимально оградить их от риска подхватить какую-либо инфекцию при посещении медицинской организации. Получить препараты могут также родственники пациентов, предъявив рецепт и подтверждающий документ.

Бесплатные лекарства в Москве могут получать все категории льготников. Назначения делает врач. Медикаменты могут быть выписаны разово или на длительный курс. На дом препараты доставят социальные работники или волонтеры.

Кроме того, в Москве решили провести эксперимент: по льготным рецептам лекарства можно будет получить не только в аптечном киоске при поликлинике, но и в коммерческих аптеках города.