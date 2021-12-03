В Москве разгадали загадочную надпись на старинном волчке

В Москве разгадали загадочную надпись на старинном волчке
Фото: Сергей Ведяшкин/АГН Москва
Находку обнаружили во время археологических работ на Сретенке

Москва бережно относится к своему наследию. Поэтому, когда в исторических районах города начинаются строительные работы, первыми на площадку выходят археологи. Летом 2021 г. реставрационные работы велись на улице Сретенка, и там было сделано много интересных находок.

Одной из вещиц, привлекших внимание археологов, стал небольшой свинцовый волчок. На его гранях были заметны знаки. Ученым удалось расчистить их и расшифровать надпись. Оказалось, там были нанесены буквы еврейского алфавита "нун", "гимель", "эй", "шин". Они означают фразу: "Чудо великое было там", которая дает отсылку к событиям в Иерусалиме в 1 веке до нашей эры.

Найденный предмет является дрейдлом – одним из традиционных атрибутов празднования Хануки. Вероятно, волчок принадлежал кому-то из общины еврейской Межевой молельни – старейшей синагоги Москвы, находившейся в районе Сретенки до 1930 года.

После реставрации находку передадут в фонд одного из музеев Москвы, рассказал глава столичного Департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

В эти дни 125-летний юбилей отмечает Музей Москвы. Сотрудники подготовили к этой дате специальные выставки и экскурсии по улицам города.

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

новости партнеров
По теме

"Ползал на коленях": Лукашенко поведал о своих мольбах перед Порошенко после диалога с Путиным

Экс-президент Украины не сдержал обещаний

"Намек партнерам": песец на фото за спиной Лаврова вызвал бурные обсуждения

Народ восхитил троллинг на государственном уровне

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей