В Москве разгадали загадочную надпись на старинном волчке

Находку обнаружили во время археологических работ на Сретенке

Москва бережно относится к своему наследию. Поэтому, когда в исторических районах города начинаются строительные работы, первыми на площадку выходят археологи. Летом 2021 г. реставрационные работы велись на улице Сретенка, и там было сделано много интересных находок.

Одной из вещиц, привлекших внимание археологов, стал небольшой свинцовый волчок. На его гранях были заметны знаки. Ученым удалось расчистить их и расшифровать надпись. Оказалось, там были нанесены буквы еврейского алфавита "нун", "гимель", "эй", "шин". Они означают фразу: "Чудо великое было там", которая дает отсылку к событиям в Иерусалиме в 1 веке до нашей эры.

Найденный предмет является дрейдлом – одним из традиционных атрибутов празднования Хануки. Вероятно, волчок принадлежал кому-то из общины еврейской Межевой молельни – старейшей синагоги Москвы, находившейся в районе Сретенки до 1930 года.

После реставрации находку передадут в фонд одного из музеев Москвы, рассказал глава столичного Департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

В эти дни 125-летний юбилей отмечает Музей Москвы. Сотрудники подготовили к этой дате специальные выставки и экскурсии по улицам города.