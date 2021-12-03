Важно не перестараться и не испортить вещь

Рано или поздно на вещах начинают образовываться катышки, которые сильно портят их внешний вид. Существуют специальные машинки, нацеленные на избавление от тканевых комочков. Однако далеко не всегда они приносят необходимый результат. Расскажем, как просто и быстро избавиться от данной проблемы.

Вам понадобится обыкновенная губка для мытья посуды с жестким слоем. Изделие должно быть новым.

Возьмите вещь и начните аккуратно водить жесткой стороной губки по ткани. Здесь важно не перестараться, иначе можно все испортить.

Принцип действия данного лайфхака крайне прост. Катышки будут цепляться за шероховатый слой бытового изделия. В результате вещь станет как новая.

Таким образом можно очистить от комочков ткани шапки, варежки и некоторые другие предметы одежды.

Эксперты поделились советами, как избежать появления катышков на одежде. Во-первых, желательно стирать белье с использованием деликатного режима. Во-вторых, вещи из разных тканей необходимо отправлять в машинку в разное время. В-третьих, лучше использовать жидкие средства для стирки. В-четвертых, периодически нужно прибегать к помощи специального валика с липкой поверхностью.

Ранее "Утро.News" назвало распространенные ошибки при стирке белья, которые приводят в быстрому изнашиванию вещей.