Под фразу главы государства сняли сотни роликов

Фрагмент из интервью действующего украинского лидера Владимира Зеленского журналисту "Би-би-си" Стивену Сакуру оказался вирусным в украиноязычном сегменте популярной социальной сети TikTok.

Осенью прошлого года Сакур взял интервью у президента Украины. Один из вопросов звучал следующий образом: "Действительно ли Владимир Зеленский желает победы Джо Байдена на предстоящих выборах президента Соединенных Штатов?". Глава Незалежной в ответ рассмеялся, указав с иронией, что интервьюер выбрал для него весьма "интересный вид вопроса". Этот отрывок стал популярным у украинских пользователей Сети.

Нарезанное аудио с ответом Зеленского решили наложить, используя в качестве ответной реплики на вопрос о тех или иных ситуациях в жизни: почему девушка не желает идти на свидание с молодым человеком, куда тратятся раньше времени все деньги, которые даются на карманные расходы, как пользователь собирается встречать Новый год и многое другое.

А еще аудио приглянулось студентам, которых перевели на удаленный формат – те тоже отвечают фразой Зеленского в роликах на вопрос о том, почему забыли включить камеру во время занятий.

Президент Незалежной уже взрывал украинские соцсети – в прошлом году глава государства зажег в ночном клубе, решив потанцевать на дискотеке. Зеленский устроил горячие танцы, лихо выплясывая перед неизвестной блондинкой – позднее в Сети дружно сошлись во мнении, что это была первая леди Украины, Елена Зеленская. Ролик стал популярным в ТикТок.