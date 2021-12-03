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Американский лидер Джо Байден заявил, что подхватил простуду, проводя время с семьей. В беседе с журналистами президент с сиплым голосом заверил, что поводов для беспокойства нет.
Глава Соединенных Штатов указал, что чувствует себя нормально. Ему ежедневно приходится сдавать тесты на коронавирус.
"У меня есть полуторагодовалый внук с простудой, который любит целовать деда... В общем, это просто простуда", – пояснил президент.
В пятницу он выступил с заявлением по поводу публикации данных о безработице. Журналисты обратили внимание на хриплый голос Байдена. Президент говорит в нос и покашливает.
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