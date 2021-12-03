Как мошенники заставляют своих жертв продать квартиру

Аферисты представляются правоохранителями

Эксперт по информационной безопасности компании Cisco Systems Алексей Лукацкий рассказал о новой мошеннической схеме. В результате действий аферистов некоторые могут остаться без жилья.

Мошенники звонят на мобильный и представляются сотрудниками правоохранительных органов. Они сообщают, что некие злоумышленники пытаются обмануть владельца номера, передает Pravda.Ru.

Лже-правоохранители предлагают человеку перевести деньги на специальный счет. Затем аферисты сообщают – имеется возможность поймать злоумышленников с поличным. Для этого необходимо заключить фиктивный договор на продажу квартиры. Также в ход может пойти другая недвижимость.

Жертва совершает необходимые операции, будучи уверенной в том, что имеет дело с настоящими правоохранителями. Спустя некоторое время мошенники исчезают с документами на руках, сообщает "Радио 1"

Ранее стало известно о том, что мошенники начали похищать данные россиян с помощью сканеров QR-кодов. 

Источник: Pravda.Ru ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

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