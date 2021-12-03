Google спутал в письме украинский заповедник со штабом "Талибана"*

Google спутал в письме украинский заповедник со штабом "Талибана"*
Фото: Mohssen Assanimoghaddam / dpa / www.globallookpress.com
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Чиновник заявил в шутку, что тщетно пытался разыскать террористов

Компания Google направила официальное письмо в национальный заповедник "Софья Киевская", который находится в столице Украины. Отправитель указал на документе, что адресатом выступает "Талибан"*. О странной ситуации сообщил на своей странице в социальных сетях первый заместитель главы Национального заповедника Украины Вадим Кириленко.

Чиновник выложил в Сети само письмо, которое компания направила по самому адресу исторического заповедника. В содержании адресату указали ссылку, по которой необходимо пройти, а также соответствующий код подтвеждения, необходимый для доступа к сервисам интернет-платформы в сфере "Бизнес". В качестве адреса получателя представители компании указали в письме "Штаб Талибана"*.

Представитель заповедника иронично отметил, что несколько часов занимался поисками адреса запрещенного движения, однако попытки не увенчались успехом. 

"Честно говоря, только к научным сотрудникам и в бухгалтерию не стал заглядывать. Сам иногда их в чем-то подозреваю", – сообщил в шутку Кириленко.

В ответ на комментарий пользователя, призвавшего отправить письмо назад компании в запечатанном виде, Кириленко заявил, что им двигало чувство любопытства – не раскрыть письмо он не мог.

Не так давно пользователи Сети выяснили, что официальную резиденцию президента Белоруссии Александра Лукашенко переименовали в сервисе "Google Карты" из "Дворца независимости" в "Поместье диктатора". Об этом стало известно 9 августа – белорусский лидер в этот день как раз подводил итоги прошедшего года на своем президентском посту.

*запрещенная в России террористическая организация
Источник: Facebook ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

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