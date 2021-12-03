Обильных осадков ждать не стоит

Погода в Московском регионе на выходных, 4 и 5 декабря, прогнозируется не самая приятная Так, в столице ожидается -2°C,в области температура понизится до -4°C.

Однако синоптики предупреждают о сильных порывах ветра до 14 м/с. Также может выпасть небольшой снег.

Сотрудник Метеобюро столицы Татьяна Позднякова отметила в разговоре с телеканалом "360", что пока в регионе погода теплее нормы.

Впрочем, уже на следующей неделе придут холода и вырастут сугробы, уточняет интернет-портал "Подмосковье сегодня".



