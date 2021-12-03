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Погода в Московском регионе на выходных, 4 и 5 декабря, прогнозируется не самая приятная Так, в столице ожидается -2°C,в области температура понизится до -4°C.
Однако синоптики предупреждают о сильных порывах ветра до 14 м/с. Также может выпасть небольшой снег.
Сотрудник Метеобюро столицы Татьяна Позднякова отметила в разговоре с телеканалом "360", что пока в регионе погода теплее нормы.
Впрочем, уже на следующей неделе придут холода и вырастут сугробы, уточняет интернет-портал "Подмосковье сегодня".
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