Телеведущий высмеял недавнее признание политика

Ведущий популярной среди россиян политической телепередачи "Место встречи" Андрей Норкин славится своим превосходным чувством юмора и эмоциональной реакцией на все происходящее в стране. Недавнее интервью видного государственного деятеля Анатолия Чубайса не могло пройти мимо внимания Норкина.



В новом выпуске телеведущий вместе с гостями программы обсудили деятельность этого политика на протяжении нескольких десятилетий. У некоторых людей фигура Чубайса вызывает не самые позитивные эмоции. Политологи вместе с Норкиным подумали, какое наказание следовало бы назначить Анатолию Борисовичу за все его реформы, которые зачастую выходили стране боком.

Также на программе обсуждалась еще одна важная тема – распространение западной идеологии среди российских студентов. Норкин и эксперты обсудили тяжелую ситуацию на постсоветском пространстве, которое также попало под массированную атаку западных идеологов. Однако обсуждение фигуры Чубайса стало главной изюминкой нового выпуска. Разумеется, Норкин не мог обойтись без остроумной шутки на злободневную тему:

"Анатолий Чубайс садится в такси. Шофер у него спрашивает: "Куда вам?". Немного подумав, Чубайс отвечает: "Да без разницы. Я везде нужен".

Юмористическая байка заставила всю студию хохотать в голос.

Стоит отметить, что Норкин не зря вспомнил о фигуре Чубайса. Недавно Анатолий Борисович дал небольшое интервью Ксении Собчак, где заявил, что все проблемы нашей страны так или иначе связаны с ним. При этом Чубайс добавил, что все хорошее, что происходит в России, также не обошлось без его руки.