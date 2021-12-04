Репортеры не поделили пространство

В соцсетях показали отрывок из программы "Москва. Кремль. Путин": на видео попала неловкая ситуация. Как видно на кадрах, журналисты снимали, как президент Владимир Путин идет по коридору. Трудились как видеооператоры, так и фотографы. При этом репортеры пятились назад и в какой-то момент одному из них, видимо, не хватило пространства.

Мужчина попытался отодвинуть коллегу и не глядя завел руку назад. Получилось так, что его ладонь угодила по голове пригнувшемуся в этот момент фотографу. Кадры опубликовал телеграм-канал "Пул №3".

"Микродрака во время съемок Путина",

– иронично подписали видео авторы канала.

Ранее президент признался россиянам, что не дает ему спать по ночам.