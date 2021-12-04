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СМИ опубликовали видео солнечного затмения, которое
произошло 4 декабря. Луна закрыла Солнце полностью почти на две минуты. Явление
сняли российские спутники. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на "Роскосмос".
Увидеть солнечное затмение можно было в Антарктиде, в некоторых частях Южной Африки, на юге Южной Америки.
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