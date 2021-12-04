Луна закрыла Солнце почти на две минуты

СМИ опубликовали видео солнечного затмения, которое произошло 4 декабря. Луна закрыла Солнце полностью почти на две минуты. Явление сняли российские спутники. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на "Роскосмос".



Увидеть солнечное затмение можно было в Антарктиде, в некоторых частях Южной Африки, на юге Южной Америки.