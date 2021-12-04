Астрологи назвали подходящие для похода в салон дни

Названы подходящие и неблагоприятные дни для стрижки и окрашивания волос. "Утро" публикует лунный календарь на декабрь 2021 года.



Благоприятные дни для стрижки

Посетить парикмахера астрологи советуют 1, 2, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 23, 24, 25, 26, 28 и 31 декабря.

Неблагоприятные дни для стрижки в декабре 2021

Стричь волосы не стоит 3, 4, 5, 6, 10, 12, 18, 19, 20, 21 и 27 декабря. При этом худшими для похода в парикмахерскую днями астрологи называют 4 декабря (новолуние) и 19 декабря (полнолуние). Если проводить процедуру в указанные дни, можно отпугнуть удачу.

Отдельно астрологи выделяют дни, когда стрижка не только получится идеально, но и притянет в ваш кошелек деньги.

Дни для денежной стрижки в декабре 2021 года

Итак, чтобы поправить финансовое положение и привлечь удачу, рекомендуется стричься 7, 15, 16, 24 и 31 декабря.

Когда можно красить волосы в декабре по лунному календарю

Хорошие дни для окрашивания: 8, 14, 15, 16, 25, 30 и 31 декабря. Если вы посетите салон в одну из этих дат, окрашивание получится удачным и долго продержится.

Когда нельзя красить волосы

Астрологи советуют на планировать окрашивание волос на следующие дни: 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 24, 28 и 29 декабря. В противном случае есть риск повредить волосы или получить не тот цвет.