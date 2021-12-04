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Названы подходящие
и неблагоприятные дни для стрижки и окрашивания волос. "Утро" публикует лунный
календарь на декабрь 2021 года.
Посетить парикмахера астрологи советуют 1, 2, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 23, 24, 25, 26, 28 и 31 декабря.
Стричь волосы не стоит 3, 4, 5, 6, 10, 12, 18, 19, 20, 21 и 27 декабря. При этом худшими для похода в парикмахерскую днями астрологи называют 4 декабря (новолуние) и 19 декабря (полнолуние). Если проводить процедуру в указанные дни, можно отпугнуть удачу.
Отдельно астрологи выделяют дни, когда стрижка не только получится идеально, но и притянет в ваш кошелек деньги.
Итак, чтобы поправить финансовое положение и привлечь удачу, рекомендуется стричься 7, 15, 16, 24 и 31 декабря.
Хорошие дни для окрашивания: 8, 14, 15, 16, 25, 30 и 31 декабря. Если вы посетите салон в одну из этих дат, окрашивание получится удачным и долго продержится.
Астрологи советуют на планировать окрашивание волос на следующие дни: 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 24, 28 и 29 декабря. В противном случае есть риск повредить волосы или получить не тот цвет.
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