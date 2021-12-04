Лукашенко взял на хоккей шпица: видео

Лукашенко взял на хоккей шпица: видео
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/www.globallookpress.com
Президент Белоруссии выпустил своего любимца на лед

Лидер республики часто берет с собой питомца Умку даже в деловые поездки. Исключением не стал и хоккейный матч команды Александра Лукашенко с командой Гомельской области. После игры белого шпица выпустили ненадолго на лед. Затем под бурное одобрение болельщиков белорусский президент подхватил его на руки и прокатился вместе с ним.

Матч прошел в Минске. Команда Лукашенко одержала победу со счетом 8:2. Видео с питомцем президента опубликовал телеграм-канал "Пул Первого".

Ранее СМИ сообщали, что Лукашенко взял с собой собаку в поездку к лагерю мигрантов на границе. Журналисты заметили шпица в автомобиле.

Недавно пользователей взволновала новость о том, что Умка якобы погиб на военных учениях, куда его взял хозяин. К счастью, слухи не подтвердились.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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Там был неприятный инцидент, Луке в задницу шайба залетела
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