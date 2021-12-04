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Лидер республики
часто берет с собой питомца Умку даже в деловые поездки. Исключением не стал и
хоккейный матч команды Александра Лукашенко с командой Гомельской области.
После игры белого шпица выпустили ненадолго на лед. Затем под бурное одобрение
болельщиков белорусский президент подхватил его на руки и прокатился вместе с
ним.
Матч прошел в Минске. Команда Лукашенко одержала победу со счетом 8:2. Видео с питомцем президента опубликовал телеграм-канал "Пул Первого".
Ранее СМИ сообщали, что Лукашенко взял с собой собаку в поездку к лагерю мигрантов на границе. Журналисты заметили шпица в автомобиле.
Недавно пользователей взволновала новость о том, что Умка якобы погиб на военных учениях, куда его взял хозяин. К счастью, слухи не подтвердились.
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