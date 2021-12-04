Бесконтрольное применение этого лекарства может серьезно навредить здоровью

Доктор Александр Мясников предостерег россиян от бездумного приема антибиотиков и рассказал о последствиях.



Так, он напомнил, что в случае вирусной инфекции эти лекарства бесполезны. Если у вас кашель, боль в горле и т.д. это зачастую говорит о вирусе и принимать антибиотики не нужно. К вирусным заболеваниям относятся бронхит, синусит, гайморит, отметил он.

Мясников предупредил, что у антибиотиков, когда их пьют без назначения врача, может быть множество побочных эффектов. Так, организм может выработать к ним устойчивость и лекарство в нужный момент просто не подействует.

Кроме того, некоторые виды антибиотиков могут привести к глухоте, а также повреждениям печени. Возможны также судороги и проблемы с суставами.