Самолету, летевшему в Москву, пришлось менять курс

В Росавиации отреагировали на происшествие с пассажирским лайнером и самолетом-шпионом США. Журналисты связались с ведомством, однако получили лаконичный ответ:

"Не комментируем".

Напомним, ранее сообщалось, что самолет, направлявшийся из Тель-Авива в Москву, срочно сменил курс. Сделать это пилотам пришлось из-за разведчика США, который оказался на опасно близком расстоянии.

Подробности о происшествии – в нашем материале.