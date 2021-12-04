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В Росавиации отреагировали на происшествие с пассажирским лайнером и самолетом-шпионом США. Журналисты связались с ведомством, однако получили лаконичный ответ:
"Не комментируем".
Напомним, ранее сообщалось, что самолет, направлявшийся из Тель-Авива в Москву, срочно сменил курс. Сделать это пилотам пришлось из-за разведчика США, который оказался на опасно близком расстоянии.
Подробности о происшествии – в нашем материале.
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