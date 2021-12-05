Состояние задержанной в Белоруссии Сапеги ухудшилось после предъявленного обвинения

Состояние задержанной в Белоруссии Сапеги ухудшилось после предъявленного обвинения
Фото: instagram.com/sapega_sofia_/ via Globallookpress.com/ www.globallookpress.com
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Девушку могут помиловать по указу Лукашенко

Софье Сапеге, которую задержали в конце весны вместе с Романом Протасевичем на борту Ryanair в Белоруссии, грозит до шести лет тюрьмы. Белорусский СК обвиняет ее в разжигании ненависти.

По данным СМИ, дело еще готовят для передачи в суд. Первое заседание могут назначить на начало января. 

На фоне появившейся информации РИА "Новости" связались с отчимом россиянки Сергеем Дудичем. Он подтвердил, что пока девушке лишь предъявили обвинение, но в суд дело не направили. Мужчина отметил, что сейчас "психологическое состояние ее критическое, она подавлена".

Адвокат Антон Гашинский допускает, что Сапегу могут экстрадировать в Россию, но только после приговора. Также она может быть помилована по личному приказу президента Александра Лукашенко, сообщает РБК. 

Напомним, россиянка летела из Афин в Вильнюс вместе с создателем экстремисткого в Белоруссии телеграм-канала "Nexta" Романом Протасевичем. После сообщения о минировании борт экстренно приземился в Минске – пару сняли с рейса и задержали правоохранители.

На допросе девушка призналась, что была администратором другого телеграм-канала, который публиковал личную информацию о белорусских силовиках. Помимо подозрений в разжигании социальной вражды, Софью считали причастной к организации протестов в Белоруссии. По этой статье ей грозило до 15 лет лишения свободы. 

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ

Ответить:

Гость332522
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Да сдать ее в лупанарий лет на 5 и пусть там поправляет свое критическое состояние. В назидание другим недоумкам.
М
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зачем она в россии,на запад к своим,если только к карнавальному на шконку
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