Нужно оставить на сутки в холодильнике: назван снижающий сахар и давление продукт

Нужно оставить на сутки в холодильнике: назван снижающий сахар и давление продукт
Фото: xinhua/Xinhua//www.globallookpress.com
Популярное зерно может стать очень полезным при определенных условиях

Есть мнение, что оставлять продукты на ночь в холодильнике вредно. Однако китайские эксперты утверждают, что, на самом деле, правило касается лишь четырех видов пищи – недоваренных яиц, морепродуктов, зеленых салатов и холодных овощных салатов. В них выделяется слишком много нитритов. Впрочем, есть один продукт, который, наоборот, стоит отправлять на полку холодильника.

Эксперты издания Sina утверждают, что рис, проведенный ночь в холодильнике, становится очень полезным продуктом. Ведь такое зерно снизит уровень сахара в крови. 

Издание объясняет: крахмал в рисе превращается в глюкозу, а диабетикам нельзя много его есть. Однако после холода крахмал становится устойчивым, в результате рис медленнее переваривается, а сахар в крови не будет так же быстро повышаться. К тому же, этот продукт сытный, что важно для страдающих диабетом и гипертоников. 

Также устойчивый крахмал, как уверяют специалисты, снижает риск возникновения онкологии кишечника, так как способствует появлению масляной кислоты в организме человека. Это вещество известно укреплением иммунитета кишечника и борьбой с раковыми клетками. А еще устойчивый крахмал – натуральное слабительное.

Чтобы рис действительно стал таким полезным, его нужно варить на пять минут дольше обычного и сразу горячим отправлять в холодильник. Так можно избежать размножения вредных бактерий при остывании. Провести в холодильнике рис должен ровно сутки. Согласно исследованием, уровень устойчивого крахмала в зерне увеличится с 4 до 14%. 

Однако разогревать рис перед употреблением нельзя. Взамен можно добавить немного горячей воды. К тому же, хранить рис больше двух суток не стоит.

Ранее врач рассказал, что морковный сок тоже – отличное средство для снижения давления. 

Источник: Sina ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА

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