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Белорусским гражданам, иностранцам до шести лет, дипломатам, въезжающим по долгосрочным контрактам планируют упростит схему посещения России. Их могут освободить от обязательной процедуры снятия отпечаткой, или дактилоскопии, и фотографирования. Об этом сообщается в проекте указа МВД, опубликованном на федеральном нормативно-правовом портале.
От предусмотренных ранее норм могут также освободить сотрудников дипломатических служб, торговых представительств, обладателей дипломатических паспортов. Снятие отпечатов и фотографирование не будут проводить в отношении и их членов семьи.
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