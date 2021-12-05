Мера ожидает дальнейшего принятия

Белорусским гражданам, иностранцам до шести лет, дипломатам, въезжающим по долгосрочным контрактам планируют упростит схему посещения России. Их могут освободить от обязательной процедуры снятия отпечаткой, или дактилоскопии, и фотографирования. Об этом сообщается в проекте указа МВД, опубликованном на федеральном нормативно-правовом портале.

От предусмотренных ранее норм могут также освободить сотрудников дипломатических служб, торговых представительств, обладателей дипломатических паспортов. Снятие отпечатов и фотографирование не будут проводить в отношении и их членов семьи.