Появились подробности гибели двух россиянок на Кипре

Появились подробности гибели двух россиянок на Кипре
Фото: Zhang Baoping/ Xinhua/www.globallookpress.com
Подозреваемый в убийстве уже дал признательные показания

На Кипре нашли мертвыми двух россиянок, о пропаже которых стало известно еще 17 ноября. Их тела были закопаны на участке строящегося дома. 

Женщины прилители на остров в качестве туристок: одна еще в начале лета, а другая примерно полтора месяца назад. Они арендовали квартиру в Ланарке. 

Через пару недель после их исчезновения в одном из домов в деревне Като Амиандос обнаружили следы крови, ведущие в подвал, и на экскаваторе, который использовался для строительства на участке. 

Как сообщает РЕН ТВ со ссылкой на официального представителя российского посольства на Кипре, по подозрению в совершении преступления были задержаны три мужчины сирийской национальности, которые работали на стройке. Один из них дал признательные показания – у него были обнаружены вещи одной из убитых. 

"Насколько нам известно, у одной из погибших имеются родственники на территории РФ, с ними установлен контакт, по поводу второй женщины – нет данных о наличии у нее родственников в России", – сообщил представитель ведомства Сергей Лагутенко.

Что именно послужило мотивом убийства двух женщин – пока неизвестно.

Источник: РЕН ТВ ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ

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