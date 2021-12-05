Мэр Киева в очередной раз сказал нелепость

Виталий Кличко продолжает радовать общественность своими высказываниями. На этот раз мэр соборной обязался перед киевлянами тщательно следить за ситуацией с асфальтом из-за погоды. Градоначальник даже заверил горожан, что дороги будут покрывать снегом. Оговорку бывший спортсмен сделал в эфире телеканала "Киев".

Кличко отметил, что в холодное время улицы Киева становятся катком. Однако коммунальные службы столицы Незалежной уже во всеоружии и ждут снегопада.

Говоря о снеге, мэр Киева, вероятно, имея в виду реагенты, но это известно лишь ему одному. Впрочем, Кличко обнадежил соотечественников, добавив, что работать коммунальщики намерены круглые сутки.

Кличко на свою оплошность внимания не обратил и речь свою не прервал.

Цитаты Кличко, с которыми он регулярно попадает в конфузы, уже давно стали мемами в Сети. К слову, сам мэр Киева особо не переживает из-за своих проблем с речью и издал книгу своих знаменитых фраз.