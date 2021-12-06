Что нельзя рассказывать родственникам: советы психологов

Что нельзя рассказывать родственникам: советы психологов
Фото: kati/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Зачастую беседы о своих проблемах и планах приводят лишь к негативному результату

Когда у нас случаются проблемы, то мы зачастую обращаемся за помощью к близким. Однако иногда родственники наносят больше вреда, чем пользы. Психологи уверяют, что в жизни есть вещи, которые стоит скрывать от тех, с кем связывают кровные узы.

Проблемы в отношениях

Трудности, возникающие в любой паре, нужно решать только между собой. Все люди разные, поэтому разногласий не избежать. Рассказывая плохие вещи о своей второй половинке, можно настроить родных против любимого человека. Потом, когда ссора разрешится, родственники смогут нечестно использовать ситуацию против мужа/жены своей кровинушки.

Вероятные успехи в карьере

Намеками руководства о возможном повышении по службе или зарплаты хочется делиться, чтобы добиться признания от как можно большего числа людей. Однако психолог Андрей Сатойлов не советует это делать – так можно заблокировать результат. Человек, делясь таким секретом, подсознательно считает, что уже добился успеха. Так теряется мотивация двигаться вперед. Рассказывать о профессиональных достижениях можно только после того, как об этом официально объявлено начальством.

Личные тайны партнера

Психологи указывают на то, что если вам рассказали секрет, то держите его в тайне. Лишь человек, раскрывший его вам, может говорить об этом с другими. Меньшее, что может случиться, начнут распространяться сплетни. Худшее лучше не представлять.

Деньги

Психолог Пьер Порье полагает, что рассказывая о своих финансах, тратах и долгах, можно столкнутся с непониманием, осуждением и нравоучениями, а также презрением. 

Если вы достигли определенных финансовых успехов, то об этом тоже стоит молчать. Ведь родственники любят рассуждать о том, на что вы их потратите. Зачастую в планах – улучшение именно их жизни, а не вашей. 

Житейские проблемы

Психологии, пишет Life, советуют не рассказывать о трудностях в своей жизни. Поделиться проблемами во время черной полосы и услышать слова поддержки хочется всем, но так можно привыкнуть к роли жертвы, а также спровоцировать неприятные слухи.

Интимная жизнь

Все разговоры об интимной жизни ведите со своим партнером. Родственники могут неправильно понять или дать опасный совет.

Зависимости

Психологи уверены – обсуждать свои зависимости с родными нельзя. Лучше сразу обратиться к специалисту. Действительно родные не смогут, на это способны только врачи. 

Планы на отпуск

Делиться идеями о том, как вы собираетесь отдых, не нужно. Во-первых, вас могут обвинить в расточительстве, во-вторых, на вас могут обидеться за то, что вы не берете родственников с собой, в-третьих, вам могут испортить планы, назначив на эти же даты поездку на дачу. 

Планы на будущее

Специалист Аарон Фридман уверяет, что разговоры о планах на будущее перечеркивают все пути их реализации. Подобные беседы – настоящий демотиватор. Единственное условие, когда об этом стоит говорить, это если вы довольны тем, чего достигли ваши родственники. Тогда вы сможете получить от них по-настоящему ценный совет. 

Источник: Life ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА

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