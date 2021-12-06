Некоторые действия могут отпугнуть удачу

До любимого праздника всех россиян – Нового года осталось всего несколько недель. Для многих этот день является символом наступления нового этапа в жизни. Однако в магическую ночь с 31 декабря на 1 января очень важно соблюсти некоторые правила, которые установились за многие-многие годы. Разумеется, это касается тех, кто верит в приметы.



Например, ряд действий может сделать так, что фортуна отвернется от нарушителя порядка на весь грядущий год.

Что нельзя делать в новогоднюю ночь

В первую очередь, этот праздник нужно провести на позитивной волне. Очень важно гасить все ссоры и конфликты в зародыше. В противном случае весь будущий год пройдет в склоках и обидах.

Также в новогоднюю ночь нужно отказаться от красного цвета в одежде. Более того, даже елочные игрушки лучше выбирать других оттенков. Красное мясо говядины также стоит исключить из праздничного меню. В торжественную ночь этот цвет может накликать беду на всю семью.

А еще в последний день уходящего года и первый день наступающего категорически запрещается пускать гостей в хозяйскую спальню. В противном случае 2022 год может быть омрачен супружеской неверностью.

Также стоит воздержаться от уборки непосредственно 31 декабря. Все эти дела нужно закончить за несколько дней до Нового года.

Приметы на 31 декабря

Монетка под тарелкой каждого из присутствующих на торжестве принесет в его жизнь финансовое благополучие.

Под бой курантов нужно зажать в руке крупную купюру, а потом носить ее в кошельке в качестве талисмана.

В центре стола можно поставить блюдце с зерном и монетами, тогда грядущий год будет сытым и богатым.

Поцелуй с любимым человеком под бой курантов обещает укрепить отношения пары.

Тем, кто хочет обзавестись потомством в грядущем году, нужно подвесить на елку несколько погремушек.

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