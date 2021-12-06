Подручные средства придут на помощь

Зимой нередко возникает проблема запотевших окон. Избежать образования конденсата и сэкономить время можно с помощью четырех лайфхаков.

Детский шампунь

Вы удивитесь, но это средство – настоящий помощник для хозяйки. В детском шампуне для мытья головы есть глицерин. Это вещество защищает окна от запотевания. Чтобы добиться нужного эффекта, нужно пару ложек шампуня развести в ведре воды и помыть раствором окна. Месяц спокойной жизни гарантирован.

Пена для бритья

Какой человек узнал секрет этого средства гигиены, остается загадкой, но факт есть факт. Нанесите пену для бриться на окно, протрите хлопковой тряпкой. Прозрачные окна останутся прозрачными на две недели.

Соль

Нужно разбавить 20 граммов соли в двух литрах воды. Затем протереть раствором окна. Если перестараться с солью, могут остаться разводы. Решить проблему поможет уменьшение соли и увеличение количества воды.

Картошка

Сухие чистые окна также можно протереть кусочком картошки. Крахмал в овоще создаст защитную пленку.

Ранее "Утро.Ньюс" делилось другими способами, как справиться с запотевшими окнами. Отдельные хитрости могут прийти на выручку водителям машин.