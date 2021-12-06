Нидерланды спланировали похищение ценного свидетеля по MH17 - экс-разведчик Украины

Нидерланды спланировали похищение ценного свидетеля по MH17 - экс-разведчик Украины
Фото: Alexander Ermochenko / Xinhua / www.globallookpress.com
Спецслужбы собирались вывезти командира подразделения ПВО на вертолете

Амстердам длительное время готовился к операции по вывозу экс-командира подразделения ПВО ДНР Владимира Цемаха, проходящего свидетелем по делу о крушении малайзийского "Боинга" в Донбассе, на подконтрольную украинским властям территорию. Такое заявление сделал бывший разведчик Незалежной Роман Червинский, выступавший одним из руководителей по задержанию Цемаха.

Летом 2019 года СБУ похитили Цемаха из его квартиры в городе Снежное Донецкой области, после чего вывезли в столицу Украины. Три месяца спустя он смог выйти на свободу в соответствии с соглашением по освобождению, заключенным между РФ и Украиной. Нидерландский суд заявлял, что свидетель не замечал "Буков" во время внутриукраинского конфликта, когда упал "Боинг".

Как указал Червинский, операция по похищению свидетеля была тщательно спланирована Нидерландами – на подготовку ушло больше года. Амстердам обращался к украинским правоохранительным структурам, в том числе и к "высшему руководству" с соответствующей просьбой.

Экс-разведчик сообщил, что Амстердам даже был готов задействовать собственные силы для проникновения на территорию Снежного – похитить Цемаха на вертолетах.

"Настолько важен он был. Он выступал руководителем ПВО Снежного, с которого выставлял "Бук" на позицию, с которого была запущена ракета и сбит самолет", – заявил Червинский.

Бывший разведчик Украины также считает, что Цемах сотрудничал с Москвой и после "пуска" по лайнеру якобы помог скрыться причастному экипажу с Донбасса за границей.

Ранее адвокат фигуранта по делу MH17 Олега Пулатова Сабине тен Дуссхате обвинила прокуратуру Нидерландов в утаивании важнейших данных по материалу.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

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