Многих россиян спасла "черная пятница"

Производители товаров вместе с ритейлом предупреждают о скором повышении цен на продукцию, которая поднимается в спросе перед новым годом на 3-7%. По словам эксперта Ивана Самойленко, если говорить о продовольствии, то на прилавках подорожают мясо с яйцами, молочная продукция, сервелаты, овощи и фрукты, а также спиртное.

Специалист указал, что в цене вырастет парфюмерия и ювелирные изделия со средствами для косметического ухода – их покупатели приобретают в качестве подарков. Такая же ситуация складывается с елочными украшениями.

Во многом ценообразование формируется, исходя из предновогодних ожиданий. Покупатель реагирует на качественно оформленную рекламу – от того, как она будет размещена, зависит уровень спроса на традиционную праздничную атрибутику.

Аналитик инвестиционной компании Денис Бадьянов указал, что спрос в декабре вырастет и на несезонные овощи, а также обувь, одежду и электронику. К Новому году следует ожидать подорожания автомобилей и строительных материалов. Последние повысятся в цене уже из-за роста цен на сырье и логистических трудностей.

Резкого роста цен в преддверии Нового года не предвидится, указывают опрошенные эксперты: многие россияне успели приобрести все нужное к Новому году во время "черной пятницы". Однако об общем снижении цен лучше забыть: подобные шансы в настоящее время отсутствуют из-за мирового роста стоимости товаров. К тому же, основная часть российских производств зависима от импорта, а конечные цены складываются с учетом стоимости сырья и комплектующих.

Ранее эксперт объяснил феноменальное подорожание икры, которая выросла в цене до пяти тысячи рублей за килограмм.