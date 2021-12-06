Столбик термометра опустился до отметки -20,9°

Жители Санкт-Петербурга пережили самую морозную ночь за последние 128 лет. Об этом на личной странице в Facebook сообщил синоптик Михаил Леус.

В ночь с 5-го на 6-е декабря столбик термометра опустился до отметки -20,9°. Предыдущий температурный рекорд был побит в 1893 году. Тогда за окном стояли морозы в -20,5°.

По словам специалиста, в 21 веке были зарегистрированы два рекорда холода – в 2002 и 2015 годах, передает "Общественная служба новостей".

Леус добавил, что последний раз Санкт-Петербург оказывался под властью крепких морозов в январе 2019 года.