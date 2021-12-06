Экспозицию Москвы на Экспо-2020 в Дубае представил Сергей Собянин

На выставке можно увидеть главные достопримечательности города, а также проекты в сфере культуры, транспорта, туризма и др.

Более 100 стран в эти дни представляют свои достижения на Всемирной выставке в Дубае. Заметный интерес вызывает российский павильон. Там представлена временная выставка Москвы. В ходе осмотра экспозиции премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным и генеральным комиссаром Экспо-2020 Нахайяном бен Мубараком Аль Нахайяном о главных достижениях российской столицы рассказал мэр Сергей Собянин.

По словам градоначальника, Москва занимает лидирующие позиции в целом ряде международных рейтингов, в том числе по безопасности, экономике, внедрению компьютерных технологий, количеству музеев и т.д.

"Как показывают оценки экспертов, по скорости перемен мы входим в число мировых лидеров. Развитие Москвы – наш вклад в прогресс человечества. Российская столица охотно внедряет лучшие модели других мегаполисов, и в то же время мы создаем технологии, которые затем используют другие страны и города",

– подчеркнул Сергей Собянин, представляя ключевые проекты, реализуемые в Москве.

Столица РФ является претендентом на проведение Экспо-2030. Ее конкуренты – Рим, Одесса, Пусан и Эр-Рияд. Кто примет Экспо-2030, станет известно в июне 2023 года. Ранее о московской заявке рассказал Сергей Собянин.