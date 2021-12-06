Уникальную продукцию для ПЦР-тестов и диагностики рака разработал резидент технопарка «Калибр»

Разработка запатентована и имеет товарный знак

Химико-технологическая компания "ГенТерра", являющаяся резидентом московского технопарка "Калибр", разработала уникальную продукцию для диагностических, исследовательских и научных лабораторий. Она предназначена для производства ПЦР-тестов и наборов для диагностики онкологических, наследственных и инфекционных заболеваний.

Для ПЦР-анализов необходимо искусственно синтезировать частицы – олигонуклеотиды, которые потом будут вступать в реакцию с биологическим образцом. С их помощью можно выявлять большой спектр заболеваний, в том числе COVID-19, туберкулез, онкологические заболевания, а также подбирать наиболее эффективные препараты.

"ГенТерра" производит различные реагенты для ПЦР, а также магнитные частицы (сорбенты) для выделения ДНК и РНК из биологических образцов. Эти частицы также входят в состав наборов для выявления коронавирусной инфекции. Они являются запатентованной продукцией компании и имеют товарный знак.

Как отметил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин, “Калибр” с 2017 года входит в десятку лучших технопарков России. В 2021 году он вошел в VII Национальный рейтинг как один из технопарков с наивысшим уровнем эффективности функционирования.

Сейчас в Москве открыто 46 технопарков, на площадках которых работает свыше 2000 компаний, и количество резидентов год от года увеличивается. Москва помогает технопаркам развиваться, предоставляя им различные льготы.

Ранее в Москве начали применять новый метод диагностики вирусной пневмонии, разработкой ПО для которого занимались специалисты столичного технопарка "Модуль".